Tra i giocatori infortunati su cui la Fiorentina non potrà sicuramente puntare per la partita contro l’Atalanta alla ripresa dopo la sosta c’è sicuramente Dodo. Al brasiliano, uscito in barella nella gara contro il Bologna, era stato pronosticato oltre un mese di stop ma la volontà del club gigliato è quello di tagliare i tempi di recupero. L’edizione odierna de Il Tirreno ha provato a far il punto della situazione su di lui, provando a ipotizzare il tempo necessario per smaltire il problema al polpaccio e soprattutto una data per il suo rientro in campo.



Oltre al brasiliano Italiano dovrà fare a meno, oltre che dei tanti giocatori convocati con le proprie nazionale, anche di una lunga serie di situazioni: situazioni legate ai tanti problemi fisici avuti in queste prime settimane di stagione. Secondo il quotidiano fiorentino mentra Nico Gonzalez, che è partito per gli impegni con l’Argentina, dovrebbe tornare titolare a tutti gli effetti per la partita alla ripresa, per Dodo servirà ancora qualche settimana in più: il terzino dovrebbe quindi tornare disponibile verso la metà di Ottobre, presumibilmente per la trasferta di Lecce.