Fiorentina, Italiano cambia tutto: dentro 3 riserve, c'è anche Castrovilli

14 minuti fa



Si preannuncia ampio turnover in casa Fiorentina. I viola sono attesi dalla trasferta a Salerno domani alle 18, dopo il passaggio del turno ai danni del Viktoria Plzen e in attesa degli impegni in coppa Italia. Tante, tantissime gare per la squadra di Italiano che ora pensa a rimescolare le carte e rispolvera giocatori poco utilizzati sinora. In dubbio Bonaventura, Beltran e Belotti, ma anche Milenkovic e Ranieri, Arthur e Nico Gonzalez.



CHI GIOCA - Non tutti riposeranno, ma tanti potrebbero farlo. Diversi giocatori sperano di avere minuti: da Pietro Comuzzo, classe 2005 a Gino Infantino. Spazio anche a Maxime Lopez e qualche chance ce l'ha anche Gaetano Castrovilli, reduce da un lungo infortunio.