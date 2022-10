Questo pomeriggio, dopo la decisione di non voler prendere parte alla consueta conferenza stampa della vigilia, l’allenatore dellaha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Questi i temi trattati dal tecnico:“Quello di Lecce è stato un ottimo secondo tempo, con una reazione in funzione del primo dove non eravamo stati brillantissimi e avevamo sbagliato troppo sotto l’aspetto tecnico. Nonostante questo, nel secondo tempo abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita e pareggiare, avendo tanti presupposti per vincerla. La reazione mi è piaciuta, bisogna ripartire da quello. Prepariamo partite in poco tempo, cercando di recuperare tutti gli effettivi. Ormai ci siamo abituati, è così dall’inizio della stagione. Chiaramente, però, dobbiamo cercare di avere una mentalità diversa in questo rush finale prima della pausa. Abbiamo bisogno di punti, soprattutto in campionato. Abbiamo bisogno di ripartire, di iniziare a muovere la classifica”.Ha poi analizzato le insidie della: “Sarà una partita con un coefficiente di difficoltà altissimo. E’ una squadra che è ripartita dopo un po’ di difficoltà, ha qualità in tutti i reparti, con giocatori di altissimo livello. Dobbiamo fare una partita attenta, dobbiamo cercare di sfruttare tutto ciò che ci concede l’Inter. Dobbiamo essere molto bravi quando non abbiamo la palla e fare una partita intensa, in casa siamo capaci di partite di qualità con ritmo abbastanza alto. Se ci aggiungiamo queste cose che stanno mancando possiamo far bene. L’Inter ha qualità, fisicità, tecnica e dinamismo in tutti i loro componenti. E’ una delle squadre più forti in Italia e una delle favorite per le primissime posizioni. Partita tosta e difficile, lo sappiamo, ma tutte le partite sono difficili”.Inoltre si è soffermato sulle“Ci stiamo abituando ormai. Il problema è recuperare le energie e cercare di recuperare qualche ragazzo che subisce un lieve acciacco, una contusione, un sovraccarico. In pochi allenamenti qualche dettaglio lo devi curare in pochissimo tempo, ma ormai siamo abituati. I ragazzi cercano di essere veloci nell’apprendere tutto ciò che serve in base all’avversario. Tutti noi abbiamo capito che bisogna avere una grande predisposizione in tutto ciò che sta cambiando rispetto all’anno scorso”.Ha speso parole al miele anche perche domani sera riempiranno il Franchi: “Bello, sarà una spinta importante da parte del nostro pubblico. Tutti insieme dobbiamo cercare di andare più forte di quanto fatto in questo periodo. Abbiamo bisogno di punti in campionato e abbiamo bisogno del nostro pubblico, mi auguro di poter gioire a fine gara con il nostro stadio così gremito. Abbiamo fatto fatica sotto il profilo dei risultati. Abbiamo avuto le possibilità di fare più punti, potevamo sfruttare meglio alcune partite in cui non abbiamo sfruttato le occasioni e siamo stati superiori all’avversario. Potevamo avere qualche punto in più, però in campionato abbiamo fatto fatica. Ora bisogna cercare di accelerare”.Infine ha concluso parlando dei suoi: “Devono stare sereni. Sono momenti. A volte anche con qualche tiro sporco riesci a segnare, invece in questo momento fatichiamo, anche se nelle ultime partite un po’ di concretezza in più si è vista. Dobbiamo lavorare bene anche sulla fase difensiva. C’è sempre da crescere”.