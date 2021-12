L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Benevento:



Non abbiamo fatto nulla, solo centrato tre risultati importanti che volevamo, dopo la sconfitta di Empoli che ancora brucia. Sappiamo che è lunga e difficile, adesso arriva un impegno difficile in Coppa Italia, poi penseremo alle ultime due di andata. Ci teniamo ad andare avanti anche in Coppa e mettere minutaggio nelle gambe dei ragazzi che hanno giocato meno. Ripeto: vogliamo passare il turno.



Infermeria? "Stanno tutti bene, l'unico indisponibile è Dragowski ma penso che presto lo avremo in gruppo, sta iniziando a star bene".



Benevento? "Lotterà sicuramente per la vittoria del campionato, è una squadra da temere, probabilmente ce la ritroveremo l'anno prossimo in Serie A. Cercheremo di prepararci bene".