Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Bologna: "Sono tre punti che servivano soprattutto a noi stessi perché venivamo da tre prestazioni importanti senza aver raccolto nulla. Non è stata una grandissima partita da un punto di vista della qualità, ma vincerla in questo modo fa bene. Torreira? Ha tempismo, legge bene le situazioni e ha la libertà di andare a riempire l'area. Castrovilli? Ha la capacità d'inserirsi, ha corsa che può far male a chiunque. Deve migliorare nella gestione della palla, nel palleggiare con i compagni, può soltanto crescere. Oggi, nel secondo tempo, lo volevo più centrocampista che attaccante. Ma lo capirà...".