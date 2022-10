Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Come si fa a fermare i nerazzurri dopo Napoli e Juventus? Con la stessa impostazione, tanta intensità, con ritmo, abbiamo messo in difficoltà due squadre forti. È una partita importante da noi, che veniamo da due risultati utili: cercheremo di dare continuità a questa striscia. Speriamo di fare una bella partita".



SERVE CONTINUITA' NEI 90' - "È fondamentale, però a Lecce abbiamo reagito a un primo tempo non bello. I ragazzi quando vengono stimolati spesso rispondono, in casa abbiamo fatto buone prestazioni e speriamo di farlo anche stasera".



SI ASPETTA UNA SCINTILLA DA CABRAL? - "Mi è piaciuto per come si è fatto trovare pronto, a Lecce è entrato con la testa giusta, aveva fatto due gol annullati. È un premio a quello che ha fatto vedere, mi auguro che anche lui possa tornare al gol e innalzare il livello delle prestazioni. Sono fiducioso".