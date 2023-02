Due gol Jovic, due gol Cabral. Sono stati proprio gli attaccanti a trascinare la Fiorentina in Conference League nel 4-0 al Braga, e al novantesimo Vincenzo Italiano è raggiante: "Ci servivano, e ci hanno trascinato, è una gioia vederli segnare. E' una vittoria importante per come è arrivata".



"Nelle coppe andiamo sempre forte, in campionato meno - ha aggiunto l'allenatore dei toscani a Sky Sport -. Riusciamo ad essere concentrati, speriamo che tutto ciò ci possa dare una spinta per l'Empoli. Dedichiamo il successo al presidente Commisso che ci ha seguito".