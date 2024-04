Fiorentina, Italiano: 'Dovevamo fare qualcosa in più, a Belotti e Nico Gonzalez chiedo più personalità'

L’allenatore della Fiorentinaha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio senza gol sul campo del Viktoria Plzen nel primo atto dei quarti di finale di Conference League. Un risultato che mantiene in bilico la qualificazione al prossimo turno, in vista della partita di ritorno al “Franchi” di giovedì 18 aprile. "L'obiettivo ogni volta fuori casa è ottenere un risultato positivo che dia senso al ritorno e da questo punto di vista ci siamo riusciti.Potevamo essere più efficaci in quelle poche occasioni ma si gioca in 180 minuti", ha dichiarato il tecnico viola.- Sull’interpretazione del match da parte dei suoi e: "Abbiamo creato poche situazioni ma in Europa bisogna ragionare sui 180 minuti. EQuando stazioni in certe zone la partita diventa loro. In altri momenti la difesa è chiamata in causa... Dovremo cercare di avere il pallino come oggi ed essere più scaltri negli ultimi venti metri".- Infine Vincenzo Italiano si è soffermato: "Lucas in questo momento davvero lavora in quella zona perché preferisce stare lì, è capace di tirarsi fuori dalla marcatura e dal traffico.così come noi servirli in maniera diversa".