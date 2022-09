Se la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha l’infermeria sovraffollata, non si può dire certo il contrario dell’Atalanta di Giampiero Gasperini: domenica sera, fischio d’inizio ore 18, le due squadre si affronteranno sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, entrambe con molti guai di formazione. Se per il tecnico gigliato la situazione sembra essere in via di miglioramento, con Milenkovic e Gonzalez praticamente recuperati, i nerazzurri continuano a perdere giocatori.



A cinque giorni dalla partita l’edizione odierna de L’Eco di Bergamo ha cercato di far il punto della situazione in casa bergamasca. Gasperini dovrà sicuramente fare a meno del portiere Juan Musso, operato in settimana al viso dopo lo scontro con Demiral in Roma-Atalanta, e Djimsiti per cui i tempi di recupero sono ancora lunghi. Sono definitivamente recuperati lo stesso Demiral e Koopmeiners, già rientrati dai rispettivi impegni con le proprie nazionali.



Situazione assai diversa per Duvan Zapata, da sempre un dei più pericolosi dell’attacco nerazzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano lombardo il colombiano sta proseguendo il suo personale percorso di recupero, che però difficilmente lo renderà disponibile per la gara di domenica contro il viola. Saranno da valutare anche le condizioni fisiche di Scalvini, costretto ad uscire anzitempo dall’ultimo impegno con l’Under 21 per un affaticamento muscolare, e per il quale saranno fondamentali i prossimi allenamenti.