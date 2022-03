Sabato pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano si troverà davanti al difficile ostacolo chiamato Inter: a 10 partite dal termine del campionato i gigliati, se vogliono tenere ancora aperta una porta d’accesso all’Europa, devono far punti per forza. Arrivano alla sfida con la tranquillità di non avere pressioni e di poter osare di più. I nerazzurri infatti vengono da un filotto negativo che da tempo non si vedeva ad Appiano Gentile, e saranno quindi i padroni di casa a dover per primi scoprirsi per trovare opportunità. Se l’Inter incute timore il tecnico viola dal canto suo può contare su una coppia di centrali difensivi che, con il tempo ed il lavoro sul campo, sta diventando tra le più complete e forti del campionato.



COPPIA INEDITA – Stiamo parlando di Nikola Milenkovic e di Igor, diventati ormai a tutti gli effetti la coppia titolare di questa Fiorentina. Nessuno ad inizio dell’anno si sarebbe mai aspettato questo. Il serbo, nonostante in estate avesse rinnovato il suo contratto con il club, da tempo sembrava avere la testa altrove ma adesso è totalmente immerso nel progetto viola: l’incontro con Italiano potrebbe aver cambiato le carte in tavola ma il suo futuro resta ancora molto incerto. Il brasiliano invece è tra le sorprese di questo campionato: dopo un inizio così così il numero 98 sta fornendo prestazioni di altissimo livello. Vlahovic, Arnautovic, Scamacca e Muriel: contro di lui nessuno è riuscito a segnare. Una crescita esponenziale che, sebbene debba comunque confermarsi di qui a fine stagione, sommata alla giovane età ed al fisico statuario lo mette in pole position per il futuro.



IL TERZO IN COMODO – Come sappiamo la Fiorentina quest’anno gioca con il 4-3-3, modulo che prevede soltanto due difensori centrali. Se per quanto riguarda il poco utilizzo di Nastasic nessuno si meraviglia più di tanti, le ripetute esclusioni di Lucas Martinez Quarta testimoniano che c’è qualcosa che non va. Il mister, che predica un gioco prevalentemente offensivo, dai suoi difensore vuole un’attenzione massima durante tutti i novanta minuti, cosa in cui l’argentino spesso ha lasciato a desiderare. L’espulsione, anche se un po’ esagerata, in Coppa Italia a Bergamo e l’erroraccio sul gol di Defrel a Sassuolo sono soltanto alcune delle amnesie del numero 2 viola. Per il momento difficilmente vedremo uno stravolgimento di questi equilibri, ma per il futuro sappiamo già che il capitolo centrali di difesa porterà la Fiorentina a fare delle scelte.