Presente questa mattina a Coverciano, per un evento che legava il Museo del Calcio e la Fiorentina, il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha affrontato un tema molto spinoso: il decreto crescita e gli effetti penalizzanti che ha su tutti i settori giovanili italiani. Queste le sue parole:



“Voglio sottolineare una cosa, su cui poi ci tornerà anche il direttore Barone. La Fiorentina con il Viola Park sta cercando di creare qualcosa di straordinario per il settore giovanile, ma allo stesso tempo sta combattendo una situazione difficile per il calcio italiano. Finchè il Decreto Crescita, con una tassazione agevolata, è così forte per quello che riguarda gli stranieri, il nostro movimento, il nostro settore giovanile è fortemente penalizzato. I costi, tra uno e l'altro, sono veramente ingenti e tantissimi. Per quello che riguarda la formazione crea grandissime difficoltà per tutti i vivai delle squadre italiane. Questa è una cosa che va assolutamente rivista perché il talento dobbiamo sfruttarlo ed è una cosa che un direttore insieme ad una società si deve chiedere".