Fiorentina, Italiano: 'I due gol subiti un rammarico. Felice per Nzola, sarà una bolgia'

un' ora fa



Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine della semifinale d'andata di Conference League vinta 3-2 contro il Bruges.



L'ANALISI - "Il rammarico è aver subito due gol. Abbiamo sbagliato non permettendo di finire con un risultato più ampio però siamo stati bravi a vincerla. Nzola mi è piaciuto, sono contento per il suo gol. Siamo in vantaggio e mercoledì dobbiamo cercare di fare di più. L'unico rammarico sono state quelle palle gol non sfruttate, ma andremo lì per giocarci questa qualificazione. In difesa abbiamo abbassato troppo la guardia. Vedendo l'andamento della partita hanno abbassato la guardia e questo mi dà un po' fastidio perché se avessimo fatto il terzo gol forse la partita sarebbe finita diversamente. Là sarà una bolgia, loro hanno una marcia in più e dovremo tenere la spina attaccata fino al 96'. Sono convinto che se andiamo con concretezza e determinazione possiamo metterli in difficoltà, potevamo fare qualche gol in più e su quella palla sparata potevamo fare meglio. Dobbiamo essere consapevoli che ci giochiamo tantissimo".