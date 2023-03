Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Sono in grande fiducia, sono ripartiti dopo un momento difficile. Noi siamo riusciti ad ottenere punti importanti e una discreta continuità, vogliamo mantenerla".



CABRAL E' IL TITOLARE? - "Sta dimostrando di essere concreto, è entrato bene in alcune partite e quello fa la differenza. Lo stiamo premiando, lui sta rispondendo con prestazioni e gol. Non dobbiamo dimenticarci di Jovic".



IKONE' - "Può fare molti più assist nel momento in cui non riesce ad essere decisivo sotto porta. Anche lui è in un buon momento, mi auguro che si possa confermare".