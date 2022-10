Ecco le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Sky dopo la vittoria sul Basaksehir:



"I ragazzi confermano di aver questa capacità di reagire ai risulttai negativi. Hanno questa forza e l'hanno confermata. Nonostante un gol regalato abbiamo reagito. Potevamo fare più gol ma siamo contenti".



JOVIC - "Non era facile dopo molto tempo senza giocare. Sapevamo di doverlo aspettare. Ora ci sta ripagando con i gol, ma può crescere e segnare di più. Luka è un ragazzo sensibile, non credo che l'esultanza contro l'Inter sia stata polemica, deve cercare di avere stimoli in più".



ESTERNI - "Cercare di affiancare gli esterni alla punta e mandarle dentro. Questo anche per mandare sul fondo i terzini. Oggi avevamo anche Barak che giocava sulla trequarti. Se i ragazzi immagazzinano questo tipo di ragionamento possiamo avere più opzioni".



VITTORIA - "Sappiamo di aver steccato qualche partita, soprattutto in campionato. Si sono alzate le aspettative. In condizioni di serenità possiamo regalare al pubblico cose diverse. Abbiamo avuto sfortuna in diverse partite e sbagliamo dei gol incredibili. Vogliamo il pubblico al nostro fianco e cercheremo di riportare il giusto entusiasmo".