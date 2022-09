CONVOCATI |

Pochi minuti fa il tecnico dellaha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della trasferta di Instanbul contro il Basaksheir: saranno 23 i giocatori che partiranno per la Turchia. Sono ufficialmente disponibili Igor e Duncan, mentre sono ben 5 i giocatori che resteranno a Firenze: Milenkovic, Nico Gonzalez, Zurkowski, Dodo e Sottil. Quest’ultimo, che ha provato fino a stamani a tornare disponibile, verrà risparmiato per problemi alla schiena.Questa la lista completa pubblicata dalla Fiorentina tramite i propri canali ufficiali:Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Igor, Duncan, Favasuli, Gollini, Ikonè, Jovic, Kouame, Krastev, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti.