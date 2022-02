L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria contro lo Spezia: "E' lecito sognare, ma noi anche durante le partite non riusciamo ad essere continui e avere un rendimento costante - ha detto in tv il tecnico viola -. Oggi siamo stati bravi, abbiamo fatto un'ottima gara concedendo due tiri e creando tanto; penso sia stato giusto arrivare al gol con Amrabat, quel gol lo premia perché era da un po' che non giocava e dopo l'errore che ha fatto sono contento per lui. Un giocatore così non può percepire il pericolo in quella situazione, noi lavoriamo con il portiere per coinvolgerlo e non metterlo in pericolo. Odriozola? Da quando è arrivato è cambiato tantissimo, ha preso confidenza con l'ambiente e si diverte; continua a fare su e giù per novanta minuti e non si stanca, è in continua crescita e siamo contenti".- "Piatek è arrivato due settimane prime di Cabral ed è avanti con gli allenamenti, in più ha giocato in Italia e conosce intensità e difficoltà della Serie A;. Sono investimenti della società e cresceranno".- "I tifosi dello Spezia? Non sono quella persone che loro hanno cercato di etichettare,. E' stata un'esperienza che mi farà crescere molto".