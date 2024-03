Fiorentina, Italiano non vuole rischiare Nico Gonzalez col Milan: domani i due a colloquio

La stagione entra nella sua fase decisiva, e gli impegni, specie per le squadre ancora in corsa su tre fronti, cominceranno prestissimo a susseguirsi in maniera incessante. E' il caso della, che sarà protagonista del, una gara di cartello che però porta con sé un dubbio di formazione molto importante per Vincenzo Italiano.Nico, infatti,. Non perché abbia a che fare con qualche infortunio, ma perchéla seduta lo ha visto lavorare normalmente mavisto il lungo viaggio e la storia clinica tribolata del suo numero 10. Nella mattinata didovrebbe andare in scena unvolto a prendere una decisione definitiva.

- Contro il Milan, che nell'estate del 2020 rinunciò a mettere sul piatto 20 milioni di euro per prelevarlo dalla sua squadra, lo Stoccarda, Nico Gonzalez vanta una rete e un assist in quattro apparizioni nei quasi tre anni trascorsi in maglia viola.