Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così a DAZN prima della partita in casa della Juventus: "Dobbiamo migliorare la prestazione nell'arco dei novanta minuti, con le grandi: nonostante le sconfitte abbiamo fatto ottime prestazioni ma ci è sempre mancato qualcosa e proveremo a trovarlo stasera. Vogliamo continuità".



Castrovilli per un atteggiamento offensivo?

"I ragazzi si comportano bene in entrambe le fasi, hanno qualità e dinamismo, si sacrificano. Con l'ottima partita scorsa quasi tutti si sono guadagnati la riconferma e oggi vedremo a che punto siamo, è un test difficile".