Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna:



"Non si può essere arrembanti sempre e contro chiunque. Il primo tempo è stato equilibrato e nel secondo l'abbiamo sbloccata. Non credevo di perderla. Abbiamo dormito e preso due gol. Non voglio commentare gli episodi, ma direi che non possiamo concedere questi gol. Non si può perdere dopo essere passati in vantaggio. La responsabilità è mia, a volte non riesco a impostare la mentalità. Fallo? Non giustifico nulla. Perdere così è da matti e il primo matto sono io. Sono preoccupato, non vinciamo più. Manca la giusta voglia e perdiamo, anche se immeritatamente. Infortunati? Dodo' ha un problema serio al polpaccio e questo è dovuto dal fatto che si gioca ogni 3 giorni".