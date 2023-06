Vincenzo, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham:"Emozioni fortissime, 14 partite lunghe e difficili. Il primo pensiero non può che andare al percorso e all’opportunità di alzare questo trofeo. Ne saremmo veramente orgogliosi. La finale di Coppa Italia ci ha dato una mano dal punto di vista della preparazione, l’esperienza porta un approccio diverso. A Roma siamo partiti bene ma abbiamo avuto un blackout, per poi tornare in partita. Quindi mi tengo la preparazione e il modo di viverla, magari abbiamo imparato qualcosa".– “Il West Ham era una delle squadre più forti nel torneo, i valori sono stati confermati. Hanno giocatori forti sotto tutti i punti di vista, ma se siamo qua forse ce li abbiamo anche noi. Arriviamo carichi per quello che abbiamo fatto nelle coppe e nel ritorno in campionato. Speriamo di metterli in difficoltà”.– “Gaetano ha avuto un fastidio, dispiace tanto ma non lo abbiamo a disposizione, posso confermarlo”.– “Mi è dispiaciuto non vedere Mourinho alzare il suo trofeo. Ora tocca a noi, è una finale internazionale, tutti vogliamo cercare di vincere. Mi preme sottolineare che il calcio italiano è in grande crescita, è motivo di orgoglio quello che stiamo facendo”.– “Ci arrivo cercando di non pensare ad altro se non alla preparazione della gara. Dobbiamo essere presenti a noi stessi e allontanare emozioni e ansia. Io sono il condottiero, l’allenatore, i ragazzi mi conoscono e sanno che la concentrazione è massima per ripagare una società che due anni fa ha creduto in me e mi ha portato a Firenze. Da Arzignano a Praga per rimanere nella storia”.– “Lo abbiamo già incontrato a Braga e penso che il suo livello sia buono, spero che si possa giocare serenamente”.“Lo ha detto Redknapp? La nostra identità è questa, conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti e cerchiamo sempre di proporre e non speculare. Per me è un complimento, me lo tengo stretto e lo girerò ai miei ragazzi”.“La scelta è data da tutte le variabili nell’arco di una stagione. Per domani abbiamo ancora qualche dubbio, loro due hanno cominciato a segnare e abbiamo risolto i nostri problemi. L’uno o l’altro daranno tutto, anche insieme a partita in corso. Sperando di vederli gioire”.– “Il nostro è enorme, specie dopo Basilea. In queste partite il dettaglio fa la differenza, se affronti le partite con sacrificio e concentrazione hai chance per vincerla. Domani il cuore va messo in campo”.– “Due punti di forza del West Ham. Rice è completo, forte, tecnico, personalità. Paqueta’ lo abbiamo visto in Italia, qui svaria per tutto il campo e non dobbiamo permettergli di accendersi. Ma oltre a loro due c’è una squadra che sa alzare il livello”.– “Abbiamo provato i rigori, non si sa mai, tutte e due le squadre non presteranno il fianco. Solo i portieri non li hanno provati da tiratori”.– “Penso che domani si affronteranno due centrocampisti di livello, prospettiva, qualità. Sono giocatori che se entrano in campo al massimo della condizione possono determinare. Amrabat lo vorrebbero tutti per le sue capacità, che sono quello che voglio dalla mia squadra. Spero lo vinca lui questo duello”.– “Dopo le prime due del girone abbiamo trovato equilibrio e siamo riusciti a fare risultati, ci portiamo dietro questo e sappiamo di avere con noi tutta Firenze. Non ci sarà neanche un fiorentino che non ci darà una mano a spingere il pallone in porta”.“Tutti insieme siamo riusciti ad arrivare qua, noi in campo e loro sugli spalti. Riproporremo tutto qua”.