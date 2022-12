Nonostante ad inizio stagione sembrava poter essere quasi impossibile a causa della rigidità tattica di Vincenzo Italiano, finalmente l’allenatore gigliato ha modificato lo scacchiere per offrire alla squadra maggior incisività in fase offensiva: Il tecnico adesso è pronto a sfruttare al massimo i suoi giocatori all’interno di un 4-2-3-1, lasciando per un po’ di tempo da parte il consueto 4-3-3.



Chiaramente però, avendo iniziato la stagione con tutt’altro tipo di modulo, nel ruolo di trequartista la Fiorentina per il momento non possiede un giocatore esperto in quel ruolo: attendendo possibili novità dal calciomercato Vincenzo Italiano si è già organizzato per conto proprio facendo di necessità virtù e alternando nel ruolo di trequartista Saponara e Barak: i due pero, essendo comunque adattati, non hanno offerto i risultati sperati.



Ed è proprio per questo, secondo anche quanto riportato da Il Corriere dello Sport, adesso Italiano avrebbe la volontà di riproporre in quel ruolo Giacomo Bonaventura: l’ex Milan focalizzandosi sulla pressione del portatore di palla, spesso funge da trequartista in marcatura sul regista avversario. L’ex Milan, che già svolgeva questo compito da interno nel 4-3-3, rimarrà un punto cardine del sistema di gioco viola anche nel 4-2-3-1: la scelta, spiega il quotidiano, è ricaduta su di lui perché da sempre ha dato dimostrazione di conoscere perfettamente i tempi dell’azione, oltre che ad avere un buon feeling con la porta.