L'allenaotre della Fiorentina,ha parlato a Dazn al termine della partita persa per 3-1 contro la Roma:"Se sono soddisfatto? Fino al 2-1 della Roma sì, abbiamo giocato in maniera esemplare non soffrendo mai l'avversario. Ma poi abbiamo fatto un errore clamoroso per lo sforzo proposto, è un peccato perdere una partita giocata con questa mentalità"."Siamo usciti a testa alta, ma sono arrabbiato perché da oggi contano punti e classifica. Abbiamo concesso pochissimo, ma quel poco è bastato a una squadra fortissima come la Roma, bisogna avere molta più attenzione in difesa e più concretezza in attacco"."Sul secondo gol credo ci sia mezzo fallo su Pulgar. Fare quello che abbiamo fatto, con questa personalità, e poi perdere è un peccato. Ma questo atteggiamento può darci tante soddisfazioni. Avevamo preparato la partita sull'ampiezza degli esterni, è stato un peccato perdere subito Callejon. Poi sono stati bravi Nico e Vlahovic ad aiutare la squadra"."Vlahovic? Non è mai stato un problema, deve solo concentrarsi su fare gol, sa che è stimatissimo e tutti lo aiutano, può fare la differenza e essere un'arma in più per noi"."Nico Gonzalez dà l'anima, ha furore e cattiveria agonistica invidiabili, può farci togliere grandi soddisfazioni; in questo momento si sente più a suo agio a sinistra, ma sono convinto darà grande disponibilità ed essendo così giovane non può limitarsi a un solo ruolo".