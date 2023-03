Superato il Braga, la Fiorentina proseguirà domani la propria avventura in Conference League contro il Sivasspor. Il match contro i turchi varrà per gli ottavi di finale della competizione vinta lo scorso anno dalla Roma di Mourinho. Di questa sfida ha parlato quest'oggi Vincenzo Italiano, tecnico dei gigliati, in conferenza stampa.



L'AVVERSARIO - "Nessuno qui a Firenze pensa che siamo favoriti. Hanno vinto il girone e hanno una certa esperienza. Dovremo battagliare: se lo faremo bene riusciremo a prendere un vantaggio in vista del ritorno. Serviranno umiltà e attenzione. L'Europa ti fa crescere tanto, vogliamo andare avanti. Sono contento di quanto fatto fino ad ora. Il nostro stadio può incutere timore.



IL SUCCESSO SUL MILAN - "Rispetto alle gare europee è tutta un'altra roba. Il momento è positivo, stiamo acquistando fiducia: Vedo tanti ragazzi in crescita, domani servirà qualità"



LA FORMAZIONE - "Dovrebbe giocare Terracciano, Sirigu ha 37 anni e il suo compito è darci esperienza. Giocherà Pietro, ma alle spalle ha un uomo dalla grande esperienza. Le tante partite giocate? Con domani saranno 38, stiamo cercando di coinvolgere tutti. Ci fa piacere avere il record di gol fatti nella competizione".