Dopo la vittoria contro il Napoli in Coppa Italia, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato anche la prestazione dei nuovi Piatek e Ikoné, subito protagonisti in viola: "Quando eravamo con un nuovo in più, al primo tentativo Piatek ha fatto subito gol. E' un attaccante d'area e con esperienza, sono convinto che far bene da vice Vlahovic. Ikoné? Ha una velocità importante nell'uno contro uno, e si vede che arriva da contesti importanti. Sono sicuro che tuttie due ci aiuteranno".