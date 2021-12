Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo la partita pareggiata con il Sassuolo della reazione di Vlahovic dopo il cambio: "Il fatto che Vlahovic mi abbia detto che voleva vincere anche se l’ho tolto mi fa piacere, quella è la mentalità giusta. Ma i cambi li ho fatti per evitare di subire qualche brutto episodio. La reazione della squadra è stata strepitosa: se avessimo fatto un gol prima dell’intervallo avremmo raccontato qualcosa di diverso. I ragazzi sotto l’aspetto caratteriale stanno crescendo, credono in ciò che si propone. Se non avessimo avuto il rosso avremmo potuto forzare la gara”.