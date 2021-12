Niente stravolgimenti totali, almeno nella formazione iniziale, che rimane il solito 4-3-3. Ma La Nazione (Firenze) assicura che Italiano vorrebbe avere la possibilità di cambiare il modulo della Fiorentina nel corso della partita e che per farlo ha bisogno di una seconda punta, vice Vlahovic ma all'occorrenza anche suo partner in un offensivo 4-2-4, reso praticabile ora anche dall'abbondanza sugli esterni. I nomi di Nzola e Mayoral, si legge, sarebbero perfetti per questo.