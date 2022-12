La Fiorentina di Vincenzo Italiano alla ripresa del campionato si ritroverà davanti trittico di partite che dirà molto sul prosieguo della stagione e su quelli che potranno essere gli obiettivi di fine anno: contro Monza e Sassuolo in campionato, e Sampdoria in Coppa Italia, i viola capiranno molto di quello che potrà essere il loro 2023. L’edizione odierna de Il Tirreno sottolineo anche un dato che potrebbe togliere il sorriso ai tifosi viola, un dato che fa capire quante siano le difficoltà che una squadra trova alla ripresa dopo la sosta natalizia.



Come riportato quest’oggi dal quotidiano per Italiano le prime partite dell’anno solare hanno sempre rappresentato un vero e proprio tabù. Il tecnico siciliano nella sua finora breve carriera da allenatore non è infatti mai riuscito a raccogliere i tre punti nelle partite inaugurali del nuovo anno. A Spezia, infatti, nel 2019 fu fermato in casa del Cittadella, sfida terminata 1-1, mentre nel 2020 fu sconfitto 1-0 dal Verona di Juric. E nel suo primo anno in viola non è andata certo meglio: ricordiamo come l’anno scorso nella prima partita del 2022 la sua Fiorentina ne prese ben 4 dal Torino. Se qualcuno in casa viola pe