Dopo alcune settimane di trattativa, nelle prossime ore lasi appresta a chiudere il primo colpo della sua campagna acquisti estiva. Il rinnovo diè stato fondamentale per dare il via alle trattative: dai sostituti died, al centrocampo e al centravanti, i dirigenti viola nelle ultime ore hanno dato un forte accelerata. In attesa di trovare un accordo con lo Shakthar Donetsk per il terzino, il duoè pronto a regalare al tecnico un attaccante di livello. Entro il fine settimanadel Real Madrid dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Decisiva la figura di Fali Ramadani – allo stesso tempo agente del giocatore e di– da sempre in buoni rapporti con il club gigliato.Già nel, allora un giovanissimo di ottime speranze che muoveva i primi passi nella Stella Rossa di Belgrado. La trattativa però non ebbe esito positivo, e tempo dopo Jovic avrebbe scelto il Benfica per poi passare da Francoforte e guadagnarsi la chiamata da Madrid, dove si è arenato.Il giocatore già da giorni aveva palesato il suo consenso a trasferirsi a Firenze, seguendo il club gigliato anche sui vari social network: con un mostro sacro come, alil serbo ha poco spazio e la voglia di farsi trovare pronto per il mondiale di dicembre è tanta. I due club, da qualche anno in ottimi rapporti, starebbero cercando di impostare l’operazione come fatto la scorsa estate con. L’unico elemento che aveva arenato la trattiva risultava essere l’ingaggio del calciatore, che si aggira attorno ai 6 milioni di euro annui. La dirigenza viola è comunque decisa ad accontentare Italiano, e per questo sta trattando gli ultimi dettagli con i Blancos., con una grande partecipazione della Fiorentina nel pagamento dell’ingaggio: i viola si faranno carico almeno deldell’attaccante.