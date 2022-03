E' il giorno di Fiorentina-Juventus, è il giorno del ritorno di Dusan Vlahovic al Franchi: i tifosi viola hanno organizzato un'accoglienza speciale con coreografie e altre iniziative che Calciomercato.com vi racconterà in diretta, di pari passo con l'avvicinamento e lo svolgimento della partita:



Ora 19:20 - Come riporta Rai Sport, i tifosi viola hanno ricevuto circa 10mila fischietti da soffiare per tentare di stordire l'attaccante serbo. All'esterno dello stadio si sentono già ovunque.



Ore 19:35 - La Juve non è ancora arrivata allo stadio, c'è grande attesa per il primo impatto con i sostenitori viola appostati.



Ore 19:45 - Arrivata la squadra bianconera, sommersa inevitabilmente dai fischi e dai boati.