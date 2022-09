, il ritorno dia Firenze e una rivalità sempre infuocata. Sono questi solo alcuni dei tanti temi d'interesse delFiorentina-Juve parte alle 15 e apre un sabato fantastico per il nostro campionato che sarà completato da Milan-Inter e Lazio-Napoli.L'uomo più atteso però potrebbe non esserci., in vista del primo match di Champions League. I bianconeri saranno impegnati in casa del, motivo per il quale la Juve cambia tanto e dà spazio, il penultimo arrivato e già in gol con lo Spezia. Sarà la prima in maglia bianconera anche per un altro giocatore a lungo inseguito nella finestra di mercato che si è appena conclusa. Leo. L'argentino dovrebbe partire titolare e prendere per mano la mediana juventina.I padroni di casa hanno iniziato bene in Europa, passando unI tanti cambi e i tanti impegni però stanno un po' frenando la squadra di Italiano reduce da qualche passo falso e da un ruolino di marcia balbettante nei gol segnati. E quale migliore occasione per sbloccarsi che non il match più atteso al Franchi.ma l'ex allenatore del Trapani, tra le altre, potrebbe, come sempre, sorprendere. Si parte alle 15.: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. ItalianoPerin; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri.