Con una nota sul proprio sito, la Fiorentina ha informato i propri tifosi che i biglietti per la gara contro la Juve, attualmente in programma per domenica 15 settembre (salvo anticipi o posticipi di sorta), saranno in vendita a partire da giovedì 5 settembre alle ore 15:00. Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 375 euro in prevendita per la Tribuna Vip (400 euro se il tagliando verrà acquistato il giorno della partita), passando per il 120 del parterre della tribuna centrale fino ai 50 delle curve. Per quel che concerne la tribuna ospiti, che vedrà l'afflusso dei tifosi della Juventus, sarà possibile l’acquisto del tagliano solamente in prevendita al prezzo di 50 euro a tagliando.