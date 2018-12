Sulle colonne de Il Corriere di Torino, Giletti racconta la paura del suo Fiorentina-Juve: "Il popolo fiorentino è il popolo dei ‘Ciompi’ , il popolo che culturalmente è avverso al potere e a chi il potere lo incarna . Ragione vuole che ‘l’odio’ sportivo dei fiorentini verso la Juventus nasca proprio da qui, dall’incarnare in modo chiaro l’archetipo del potere che trova nella famiglia Agnelli il vertice perfetto di questa teoria. Ecco perché la partita tra bianconeri e viola non rappresenta solamente un momento calcistico ma va oltre, entrando nella pelle dei tifosi, quasi diventando una sfida culturale. Per questo la rivalità viene ingigantita ed estremizzata fino all’inverosimile. Per questo temevo che la tappa in riva all’ Arno potesse rivelarsi ostica più delle altre. Anche la Juventus del dominio del ‘settennato’, a Firenze ha conosciuto sconfitte cocenti e dolorose".