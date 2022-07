A seguito della notizia della sua esclusione, dopo quella dal ritiro di Moena, anche dalla mini tourneè in Austria e in Spagna, quest’oggi l’attaccante della Fiorentina Alexandr Kokorin ha parlato a Ria Novosti per spiegare le motivazioni di questa sua ennesimo estromissione dalla lista dei convocati. Queste le sue parole:



“Mi hanno detto di allenarmi qui a Firenze perché mi ho perso molta condizione e non sono ancora pronto per allenarmi con il resto dei compagni. Per fortuna però ora sto bene. Notizie sulla risoluzione del contratto riportate dai media russi? Le ho lette solo sulla stampa"



L’attaccante classe ’91 nonostante ormai sia ai margini della rosa continua a non perdersi d’animo e a sperare di poter convincere mister Italiano che possa davvero fare la sua parte. La sensazione è che nonostante le sue parole il club gigliato proverà a contrattare con il suo agente una cifra per la risoluzione del contratto. In caso di separazioni su Kokorin sarebbe forte l’interesse dell’Instanbul Basaksehir.