Con il passaggio di Provedel alla Lazio, l’ormai ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski è ormai ad un passo dal diventare il nuovo numero uno dello Spezia. Il polacco, che da tempo era scalato nelle gerarchie di Vincenzo Italiano, lascerà ufficialmente la Fiorentina dopo 6 anni. Alla base dell’addio ci sarebbero anche le richieste economiche del giocatore, considerare troppo elevate dal club.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere Fiorentino il portiere classe ’97 per allungare il suo contratto con il club gigliato avrebbe chiesto ben 2 milioni di euro netti a stagione. Questa richiesta sarebbe emersa già la scorsa estate e sarebbe la causa, molto probabilmente, della finale amaro della sua avventura in viola: sorpassato ad inizio stagione da Terracciano, il polacco non è mai apparso al centro del nuovo progetto.



Per monetizzare e non dover rischiare di perdere il giocatore la prossima estate a parametro zero la Fiorentina ha dovuto abassare di molto le sue richieste economiche, e da qui è nata l’idea Spezia. Dopo che in un primo momento si paventava un suo trasferimento all’estero, con Espanyol e Southampton che in passato hanno abbozzato un approccio, il suo futuro sarà in Liguria: i due club si sono accordati per una cifra attorno ai 4 milioni di euro, molto bassa rispetto al valore attuale del giocatore, ma che consente alla Fiorentina di far cassa e di evitare problemi in futuro.