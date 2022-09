Dopo il fischio finale di Fiorentina-Juventus, l'attaccante viola Christian Kouamé ha parlato a Dazn:



"Ci tenevo molto perché sono andato via con la voglia di tornare. ora che sono tornato sto bene dal primo giorno. Segnare contro la Juve vale tanto per me. Tengo molto a Ikonè, che sta attraversando un periodo difficile. I rigori si possono sbagliare, adesso vinceremo la prossima. Non credevo di rimanere e poi mi sono guadagnato tutto sul campo. Per me vuol dire tanto, ringrazio il mister: Non voglio pensare ai gol, ma divertirmi e aiutare la squadra".