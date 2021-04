Il 24 novembre inizierà il processo ai protagonisti della tratta dei baby calciatori che dall'Africa venivano fatti sbarcare in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, tra i 16 imputati ci saranno anche il presidente del Prato Paolo Toccafondi e l'ex numero uno della Sestese Filippo Giusti, accusati di violazioni in materia di immigrazione: i due facevano arrivare in Italia i migliori talenti dall'Africa, la maggior parte minorenni, per far fare loro stage sportivi ma senza l'accompagno dei genitori, come invece è previsto dalle regole Fifa. L'obiettivo era quello di farli tesserare ai top club prendendo qualche percentuale sulle rivendite, e tra questi ragazzi ci sarebbe anche l'attuale attaccante della Fiorentina Christian Kouame.



DECISIONE RIBALTATA - Ieri la Corrte d'Appello di Firenze ha ribaltato la decisione presa dal tribunale di Prato in primo grado oltre un anno fa, quando il giudice decise di non avere riscontri per il rinvio a giudizio degli indagati.