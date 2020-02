Sulle pagine de La Nazione troviamo un’intervista a Christian Kouamé, nuovo attaccante della Fiorentina: «Quando mi ha chiamato il mio procuratore non ci credevo. Gli ho detto: ‘La Fiorentina? Ma stai scherzando?’. Abbiamo raggiunto l’accordo subito, non ci ho pensato un attimo. Spero di poter rientrare in gruppo fra tre mesi ma tutto dipenderà dalle valutazioni dei medici. Firenze è casa mia. Sei anni fa arrivai a Sesto che non avevo niente. Adesso ritorno per giocare con la Fiorentina in serie A. È un sogno che si sta realizzando e cresce ogni giorno di più».