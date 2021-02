Secondo La Nazione, stamani in edicola, Christian Kouame dovrà dare forfait non solo domani contro l'Udinese. L'ivoriano, che ieri in allenamento ha subito una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, dovrà fermarsi almeno per una settimana. Questo vuol dire arrendersi per tre partite, visto che dopo Udine e prima del Parma sarà la volta della Roma, mercoledì.