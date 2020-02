“Non volevo andare via dal Genoa da infortunato. E’ stato il destino a portarmi a Firenze": a poco più di venti giorni dal suo passaggio dai rossoblù ai viola, il neo attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato del suo addio al Grifone.



Dalle frequenze di Radio Bruno l'attaccante ivoriano ha però ammesso come la sua avventura in Liguria si sarebbe dovuta concludere già alcuni mesi prima: "A ottobre il mio agente mi aveva detto che con il Crystal Palace era praticamente tutto fatto. Il giorno dopo sono andato in Nazionale e mi sono infortunato al ginocchio. Ero contento perché giocare in Premier è un sogno, un campionato che guardo da sempre".



Ad accompagnarlo nel suo viaggio da Pegli al Campini Kouame ha avuto come spalla il suo ex compagno al Genoa Kevin Agudelo mentre un altro, rossoblù, Mimmo Criscito alla fine ha deciso di non accettare la corte della Fiorentina: "Quando Agudelo è arrivato al Genoa era un po’ timido. Per me è un buon calciatore e quando è arrivato Thiago Motta lo ha messo subito dentro. Nella partita di Torino contro la Juventus sono rimasto a bocca aperta vedendolo giocare. Quando ha segnato avevo predetto il suo gol. Criscito? Ci avrebbe dato una mano alla Fiorentina, ma è davvero molto attaccato alla maglia del Genoa. Ha fatto la scelta giusta da capitano".