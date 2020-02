Tra i tanti ragazzi figli del vivaio del Genoa sparsi in giro per l'Italia ce n'è uno che si sta mettendo in particolare evidenza. È Giacomo Calò, centrocampista ventenne attualmente in prestito alla Juve Stabia in Serie B.



Le ottime prestazioni del giocatore stanno facendo riflettere parecchio la società rossoblu che come spiega l'agente del ragazzo, Davide Palombo, potrebbe presto riportarlo a Pegli: “A Castellammare si trova molto bene - ha diramato il procuratore a SerieBnews.com - ormai è al terzo anno con i gialloblù ed è cresciuto assieme a tutta la squadra dopo un inizio un po' sofferto a causa del salo di categoria. Il Genoa lo sta monitorando con grande attenzione, ma qualsiasi discorso al momento è prematuro anche perché i liguri hanno come obiettivo quello di restare in Serie A e solo dopo faranno le valutazioni sulla rosa della prossima stagione. Da parte nostra non c’è alcuna preclusione a rientrare o restare ancora in questa piazza dove Giacomo sta molto bene”.