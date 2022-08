Prima della presentazione ufficiale diha parlato anche il direttore generale gigliato. Queste le sue parole“Oggi vorrei iniziare prendendomi un momento per ricordare una persona che la Fiorentina ha perso. Stamani sono stato al funerale di. Sono contento che abbia avuto piacere di vedere il Viola Park. E’ una giornata molto importante per la Fiorentina. Voglio ringraziare, che sara presente domenica allo stadio, perché a questa operazione ci teneva tantissimo. E’ stata un’operazione complicata, sulla quale abbiamo lavorato moltoVoglio precisare che ci sono state tante squadre, soprattutto dellache hanno trattato per portarcelo via. Anche ieri sera un’altra squadra si è resentata per prenderlo, ma sia il club che il giocatore hanno deciso di non accettare. Questo dimostra il percorso di Nikola, lui ha nel dna la fiorentina. La scorsa stagione con il gruppo ha confermato un’identità, uno stile, un modo di giocare. Oggi siamo qui per continuare quanto fatto la scorsa stagione. Avere ancora Nikola in squadra dimostra l’ottimo lavoro fatto. Significa tanto in termini di continuità e programmazione. Contratto di cinque anni, una scelta di vita sia per lui che per il club. Siamo molto contenti e fiduciosi per quello che stiamo facendo. Voglio ringraziare la tifoseria per i tanti abbonati che si sono registrati”.Incalzato su chi fossero le squadre che hanno cercato il serbo: "Non posso entrare nel particolare con i nomi ma posso confermarti che ci sono state sia top 5 italiane, che spagnole che inglesi. Ma siamo stati dal primo giorno sempre molto aperti e onesti con Milenkovic. Abbiamo sempre parlato delle possibilità future, io sono sempre stato sicuro delle carte che avevamo a nostro favore per convincerlo a restare ancora qui. Si vede che con il cuore Nikola ha visto una situazione virtuosa che si è già creata e che ha scelto di continuare. In ritiro siamo andati con una squadra abbastanza fatta, completa. Si è fatto un ritiro abbastanza lungo, siamo convinti che il lavoro del mister e del gruppo si vedrà durante l'anno. Abbiamo leader come Biraghi, come il nostro vice-capitano Milenkovic. Credo che il gruppo sia pronto per affrontare tutte le competizioni. Se ci sono clausole nel suo contratto? Non ci sono clausole, ve lo posso assicurare".Ha spiegato cosa significhi per lui questo rinnovo: "Senz'altro riuscire a trattenere uno del suo livello è un segnale fondamentale per tutti, rappresenta qualcosa di unico. La sua è stata una decisione non solo dovuta ai soldi ma anche al progetto, allo staff, alla dirigenza ma anche alle infrastrutture. Lo ha detto lo stesso Nikola. Il Viola Park è una struttura che le altre società non hanno e ringraziamo il nostro presidente.".Ha poi concluso spiegando che effetto fa questa squadra da viciino: "Adesso è bellissimo. Ci è voluto un po' di tempo, direi che l'identità che il gruppo e Vincenzo Italiano ha creato sono fattori sostanziali e che i giocatori di tutto il mondo vedono. Avere giocatori come Milenkovic, Dodo, Mandragora, Gollini, Jovic, Biraghi ti aiuta a crescere e ad attrarre a Firenze nuovi calciatori che hanno fatto le competizioni europee. Insomma, trattenere certi giocatori ti dà facilità di dialogo con i top player. Però ovviamente bisogna scendere in campo ed essere competitivi".