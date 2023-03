L'architetto della Fiorentina Marco Casamonti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sul caso dello stadio Franchi e sul progetto che firmò per lo stesso stadio qualche anno fa. Progetto poi naufragato per il parere della sovrintendenza: "Il nostro progetto prevedeva la demolizione delle due curve. La sovrintendenza ha deciso di non demolire ma farne altre al loro interno e quindi il progetto non è andato avanti. In questo modo c'era possibilità di giocare al Franchi anche durante i lavori con, ovviamente, una riduzione dei posti. Durata? Ormai non ha senso fare polemica. Ha vinto ARUP, le strategia e gli obiettivi sono finiti. Secondo me si possono fare i lavori senza stare lontani dal Franchi. Guardate cosa è successo a Udine."