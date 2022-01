Un numero nove che sa giocare per la squadra e trova la via della rete con una facilità disarmante. Dusan Vlahovic si sta confermando su livelli di rendimento straordinari e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’attaccante serbo è un tipo ambizioso, con ben chiaro quello che deve essere il percorso per il futuro. La Fiorentina ha provato in tutti i modi a rinnovare il contratto in scadenza del 2023 senza trovare aperture da parte del ragazzo e dei suoi agenti. L’addio è ormai scontato ma attenzione alle tempistiche. Nel nostro approfondimento video gli ultimi aggiornamenti raccolti dalla nostra redazione: