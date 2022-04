La Fiorentina punta a confermare Alvaro Odriozola anche per la prossima stagione. Secondo La Nazione, Ancelotti ha dato l'ok per lasciarlo a Firenze dove il giocatore si è trovato molto bene. A complicare la situazione è la richiesta del Real Madrid he si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la soluzione potrebbe essere il rinnovo del prestito anche per la prossima stagione.