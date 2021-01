C’è chi arriva e chi sta preparando le valigie in casa Fiorentina, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Franck Ribery si sta avviando a chiudere la sua esperienza in Serie A. Il campione francese è deciso a tornare a fine campionato in Germania dove lo sta già aspettando la famiglia. La lontananza da quest’ultima e gli stadi a lungo chiusi al pubblico stanno giocano un ruolo fondamentale nella scelta. Ed anche sul campo le cose non vanno certo per il meglio. La Fiorentina, a cominciare da Prandelli, è molto perplessa per il rendimento offerto dal giocatore.