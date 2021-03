Fa rumore l’esclusione di Sofyan Amrabat dai convocati per Benevento. Secondo quanto riportato da La Nazione, il marocchino è out a causa dei postumi della fitta alla schiena ma potrebbe non essere finita qui: “In casa Fiorentina si ipotizza che forse c’è anche dell’altro visto che nelle ultime uscite, dalla sostituzione polemica con lo Spezia al cambio anzitempo di domenica scorsa passando per la panchina iniziale ad Udine, l’ex Verona sembra aver fatto un passo indietro mentalmente ed anche nelle gerarchie del tecnico”, spiega il quotidiano.