"La cosa buffa è che la società non ha ancora risolto il problema dei terzini. Un anno fa Biraghi e Laurini arrivarono all’ultimo tuffo per esplicita richiesta di Pioli, che di Gaspar e Maxi Olivera non sapeva cosa farsene. Adesso il francese potrebbe partire. Giuffredi, il suo agente, nonché agente di Biraghi e del portiere Gabriel, sempre nella lista della Fiorentina, ha portato a Corvino una offerta del Leganes, che ha propone all’ex terzino dell’Empoli quattro anni di contratto a 700 mila euro a stagione. Una bella occasione, per Laurini, e anche per il suo agente, che ha smosso la carriera di un onesto terzino che a Firenze ha avuto la sua botta di vita", si legge sull'edizione odierna de La Repubblica.