Non sarà la partecipazione alla prossima Europa League (tramite il campionato o tramite la Coppa Italia) a trattenere a Firenze Federico Chiesa. L'esterno italiano è destinato a dire addio in estate, ma la partecipazione a una competizione europea potrebbe servire alla Fiorentina per limitare l'esodo dei big della rosa. Oltre a Chiesa, secondo il Corriere dello Sport, sono corteggiati e candidati a lasciare la maglia viola anche Nikola Milenkovci, Jordan Veretout, Cristiano Biraghi e tutti quei giocatori oggi in prestito il cui riscatto potrebbe non essere esercitato come Edmilson, Gerson, Mirallas e, addirittura, anche Luis Muriel (forse l'unico fra questi per cui la proprietà sembra disposta a fare uno sforzo economico).