L'ex giocatore della Fiorentina Christian Riganò ha parlato dell'attacco della 'Viola' ai microfoni di FirenzeViola.it: "Simeone? Lo vedo affannarsi troppo per prendere la palla e stare lontano dalla rete. Lo so che il calcio moderno vuole attaccanti più completi ma ai miei tempi il centravanti doveva segnare e basta e se non segnavi ti mandavano in panchina o via. Al Cholito dico di sgomitare meno alla bandierina per conquistare la palla, sono altri a doverlo fare, lui stia lì davanti alla porta perché se arriva un pallone lo deve buttare dentro. Non so se è stato un errore del club puntare solo su di lui. L'attaccante deve anche essere preoccupato di perdere il posto a favore di una riserva. Se Pazzini non segnava entrava Vieri che faceva gol e gli poteva rubare il posto. Il modulo 4-3-3 mi sembra il più adatto alla rosa anche se ora si sta pagando il fatto che Pjaca sia in difficoltà un po' per l'infortunio, un po' per l'adattamento. Come detto però l'attaccante è Simeone perciò intanto lui stia più vicino alla porta. Se poi lui non segna comunque, chi deve sostituirlo? Vlahovic è giovane, è vero, ma se è stato preso è per la sua bravura. Se ce l'abbiamo buttiamolo dentro, rischiamo, e non solo per pochi minuti. Inoltre c'è Thereau, se sta bene perché non gioca lui?".