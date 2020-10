Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ex Fiorentina, parla di Federico Chiesa, nuovo giocatore della Juventus: "Quando Firenze perde un calciatore importante si sente ferita. Ma succede a ogni squadra in ogni città. Siamo nella logica di una situazione. Io so che Firenze, più di tutte le altre, la avverte di più, soprattutto quando è un proprio figlio, come è Chiesa, come era Bernardeschi. Figli del settore giovanile. Poi a mente fredda si capisce che sono situazioni che mettono d'accordo tutti".